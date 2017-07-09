У Гамбурзі третю ніч поспіль тривали протести, поліція затримала 288 осіб

У Гамбурзі, де напередодні завершився саміт глав держав і урядів "Великої двадцятки", третю ніч поспіль тривали заворушення.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У ніч на неділю в кварталі Шанцен знову дійшло до сутичок протестувальників з поліцією. Поліція за допомогою водометів, перцевого спрею і сльозогінного газу спробувала розігнати "сидячу" блокаду кварталу, в якій брали участь близько 600 осіб.
AKTUELL#Hamburg - Flaschenwürfe, schwere Detonationen in der #Schanze! Wasserwerfer-Einsatz der Polizei! pic.twitter.com/SX0LHLsQ8Q— Thomas Knoop (@Thomas_BILDde) 8 липня 2017 р.
Протестуючі у відповідь кидали в поліцейських пляшки, каміння та піротехнічні засоби. Крім того, в сусідніх районах міста було підпалено чимало автомобілів.
Randale und Plünderungen in der #Schanze #G20 pic.twitter.com/8kqSlw9EOn— Rainer Hirsch (@R_Hirsch_RHH) 7 липня 2017 р.
На мосту Штернбрюкке на північному заході міста протестувальники підпалили барикади і також вступили в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. На ранок ситуація заспокоїлась.
За інформацією Spiegel, від початку протестів через саміт G20 було затримано 144 людини, ще 144 особи узято під варту. У сутичках отримали травми сотні поліцейських.