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У Гамбурзі третю ніч поспіль тривали протести, поліція затримала 288 осіб

Неділя, 09 липня 2017, 09:42
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У Гамбурзі, де напередодні завершився саміт глав держав і урядів "Великої двадцятки", третю ніч поспіль тривали заворушення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У ніч на неділю в кварталі Шанцен знову дійшло до сутичок протестувальників з поліцією. Поліція за допомогою водометів, перцевого спрею і сльозогінного газу спробувала розігнати "сидячу" блокаду кварталу, в якій брали участь близько 600 осіб.

Протестуючі у відповідь кидали в поліцейських пляшки, каміння та піротехнічні засоби. Крім того, в сусідніх районах міста було підпалено чимало автомобілів.

На мосту Штернбрюкке на північному заході міста протестувальники підпалили барикади і також вступили в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. На ранок ситуація заспокоїлась.

За інформацією Spiegel, від початку протестів через саміт G20 було затримано 144 людини, ще 144 особи узято під варту. У сутичках отримали травми сотні поліцейських.

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