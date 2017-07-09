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Трамп і Путін 40 хвилин сперечалися щодо втручання РФ у вибори в США - ЗМІ

Неділя, 09 липня 2017, 11:07
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Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін під час зустрічі на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі близько 40 хвилин обговорювали тему російського втручання в американські вибори.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представника Білого дому.

За інформацією співрозмовника видання, "часом бесіда загострювалася, і Путін голосно вимагав доказів" того, що Москва намагалася вплинути на вибори в США.

Через 40 хвилин Трамп заявив Путіну, що вже час перейти до інших питань, особливо до ситуації в Сирії. Загалом зустріч лідерів США та РФ тривала понад дві години.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Трамп під час зустрічі з Путіним декілька разів натиснув на російського президента з приводу минулорічних виборів.

Путін при цьому, як зазначив держсекретар, заперечував втручання Росії. Варто зазначити, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

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