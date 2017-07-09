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У трьох районах Сирії почав діяти режим припинення вогню

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У трьох районах Сирії почав діяти режим припинення вогню

Неділя, 09 липня 2017, 11:57
Версія для друку Коментарі

У південно-західних районах Сирії в неділю почав діяти режим припинення вогню, про який домовилися Росія та США.

Про це повідомляє AFP.

Так звані зони деескалації створені на південному заході Сирії в районах Дар'а, Кунейтра і Сувейда. 

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що прийняте рішення про припинення вогню є пріоритетом для американської сторони і важливим кроком на шляху до кінцевого миру в країні.

"Такі зони де-ескалації є пріоритетом для Сполучених Штатів, і США заохочують прогрес, досягнутий в рамках цієї угоди", - сказав він.

"Сполучені Штати Америки залишаються прихильними перемоги над ІДІЛ, допомагаючи припинити конфлікт у Сирії, зменшити страждання та дати людям можливість повернутися до своїх домівок. Ця угода є важливим кроком до досягнення цих спільних цілей", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що безпеку навколо зони деескалації на перших порах буде забезпечувати військова поліція у координації з США і Йорданією.

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