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У польському Білостоці евакуюють 10 тис. осіб через бомбу часів Другої світової

Неділя, 09 липня 2017, 13:04
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У польському місті Білосток почали евакуювати близько 10 тисяч осіб після того, як під час дорожніх робіт була виявлена величезна бомба часів Другої світової війни.

Про це повідомляє The Associated Press.

500-кілограма німецька бомба ST-500 була знайдена під час ремонтних робіт. Експерти з розмінування завантажать її у спеціальну машину, вивезуть та знищать на полігоні.

Автобуси забирають людей із Білостоку та сусіднього округу Супрасль та відвозять їх до шкіл, де вони чекатимуть, поки бомбу не знешкодять.

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