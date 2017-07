Турецький "Марш справедливості" дійшов з Анкари до Стамбулу

Десятки тисяч турецьких громадян пройшли понад 450 км протягом трьох тижнів з Анкари до Стамбулу для участі в акції протесту з вимогою до уряду припинити утиски по всій країні, які значно посилилися протягом останнього року.

Про це повідомляє Hurriyet.

Один з ініціаторів так званого "Маршу справедливості" глава опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Кемаль Кілікдароглу заявив, що марш завершиться великим мітингом у Стамбулі 9 липня.

Очікується, що 9 липня Кіліджадоруглу пройде 3 км по Стамбулу до місця проведення мітингу, де його зустрінуть близько мільйона учасників.

"Ми організували близько 3000 автомашин, щоб залучити учасників. Автомобілі будуть готові в 958 кварталах у Стамбулі. Буде близько 1,5 мільйонів громадян", - сказав голова осередку (CHP) у Стамбулі.

"March for Justice" band plays to cheer the crowds. The march is in İstanbul just 3k from Sunday's rally point. pic.twitter.com/uGPplETnBp