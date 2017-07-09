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Турецький "Марш справедливості" дійшов з Анкари до Стамбулу

Неділя, 09 липня 2017, 13:41
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Десятки тисяч турецьких громадян пройшли понад 450 км протягом трьох тижнів з Анкари до Стамбулу для участі в акції протесту з вимогою до уряду припинити утиски по всій країні, які значно посилилися протягом останнього року.

Про це повідомляє Hurriyet.

Один з ініціаторів так званого "Маршу справедливості" глава опозиційної Республіканської народної партії (CHP) Кемаль Кілікдароглу заявив, що марш завершиться великим мітингом у Стамбулі 9 липня.

 

Очікується, що 9 липня Кіліджадоруглу пройде 3 км по Стамбулу до місця проведення мітингу, де його зустрінуть близько мільйона учасників.

"Ми організували близько 3000 автомашин, щоб залучити учасників. Автомобілі будуть готові в 958 кварталах у Стамбулі. Буде близько 1,5 мільйонів громадян", - сказав голова осередку (CHP) у Стамбулі.

Президент Туреччини звинувачує протестуючих, що вони "діють разом з терористичними групами", зараховуючи до них курдських бійців та послідовників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації перевороту

Як відомо, Європарламент схвалив резолюцію із закликом призупинити переговори щодо членства Туреччини в ЄС, якщо Анкара продовжить впроваджувати конституційні зміни, схвалені на референдумі у квітні.

У четвер вранці у Стабмулі турецька поліція затримала вісім правозахисників, серед яких директор турецького відділення правозахисної організації "Amnesty International" Іділ Есер.

ЄС жорстко критикує Туреччину за порушення права і свобод людини, переслідування політичних опонентів та недотримання демократичних цінностей.

Однак для блоку критично важливо зберегти укладену минулого року угоду з Анкарою про стримання потоку мігрантів.

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