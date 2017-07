Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час рухатися до конструктивної роботи з Росією.

Про це він написав у Twitter.

"Ми домовилися про припинення вогню в частині Сирії, що врятує життя людей. Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - написав Трамп.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia!