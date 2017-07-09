Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з РФ

Неділя, 09 липня 2017, 15:26

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час рухатися до конструктивної роботи з Росією.

Про це він написав у Twitter.

"Ми домовилися про припинення вогню в частині Сирії, що врятує життя людей. Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - написав Трамп.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 липня 2017 р.

Він також повідомив, що під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" у Німеччині, він "сильно натиснув" на російського лідера щодо можливого втручання Росії у вибори в США.

"Я наполегливо натиснув на президента Путіна двічі щодо втручання Росії в наші вибори. Він серйозно заперечив це. Я висловив йому свою думку", - написав президент США.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп і Путін близько 40 хвилин обговорювали тему російського втручання в американські вибори під час зустрічі в Гамбурзі.