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Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з РФ

Неділя, 09 липня 2017, 15:26
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Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час рухатися до конструктивної роботи з Росією.

Про це він написав у Twitter.

"Ми домовилися про припинення вогню в частині Сирії, що врятує життя людей. Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - написав Трамп.

Він також повідомив, що під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" у Німеччині, він "сильно натиснув" на російського лідера щодо можливого втручання Росії у вибори в США.

"Я наполегливо натиснув на президента Путіна двічі щодо втручання Росії в наші вибори. Він серйозно заперечив це. Я висловив йому свою думку", - написав президент США.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп і Путін близько 40 хвилин обговорювали тему російського втручання в американські вибори під час зустрічі в Гамбурзі.

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