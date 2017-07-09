Мосул звільнили від бойовиків "Ісламської держави" - прем'єр Іраку

Неділя, 09 липня 2017, 16:14

Іракські військові звільнили місто Мосул, яке у 2014 захопили бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді прибув до Мосула, щоб привітати іракські війська з перемогою. У Twitter він опублікував фото свого приїзду.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) 9 липня 2017 р.

Іракські сили за підтримки повітряних ударів очолюваної США почали операцію із звільнення Мосулу 17 жовтня минулого року. У бойових діях також були задіяні курдські бійці Пешмерга, сунітські арабські племена і шиїтські загони.

У заяві прес-служби іракського прем'єра йдеться про те, Аль-Абаді прибув для "поздоровлення збройних сил та іракського народу" з приводу остаточної поразки ІДІЛ в Мосулі.

Агентство AFP зазначає, що бойові дії в Мосулі повністю не закінчилися і у Старому місті тривають локальні сутички з бойовиками ІДІЛ, які залишилися в місті.

Мосул з 2014 року було головним містом "Ісламської держави" в Іраку. Тут лідер ІДІЛ проголосив свій "халіфат".