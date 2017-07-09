Знайти
АКТУАЛЬНО

ФРН почала виведення військових з турецької авіабази "Інджирлік"

Мосул звільнили від бойовиків "Ісламської держави" - прем'єр Іраку

Трамп: з Путіним про санкції не говорили, треба вирішити проблеми України та Сирії

Тіллерсон: РФ має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі

Обвал житлового будинку в Італії: знайдені тіла 8 загиблих

Турецький "Марш справедливості" дійшов з Анкари до Стамбулу



Мосул звільнили від бойовиків "Ісламської держави" - прем'єр Іраку

Неділя, 09 липня 2017, 16:14
Версія для друку Коментарі

Іракські військові звільнили місто Мосул, яке у 2014 захопили бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді прибув до Мосула, щоб привітати іракські війська з перемогою. У Twitter він опублікував фото свого приїзду.

Іракські сили за підтримки повітряних ударів очолюваної США почали операцію із звільнення Мосулу 17 жовтня минулого року. У бойових діях також були задіяні курдські бійці Пешмерга, сунітські арабські племена і шиїтські загони.

У заяві прес-служби іракського прем'єра йдеться про те, Аль-Абаді прибув для "поздоровлення збройних сил та іракського народу" з приводу остаточної поразки ІДІЛ в Мосулі.

Агентство AFP зазначає, що бойові дії в Мосулі повністю не закінчилися і у Старому місті тривають локальні сутички з бойовиками ІДІЛ, які залишилися в місті.

Мосул з 2014 року було головним містом "Ісламської держави" в Іраку. Тут лідер ІДІЛ проголосив свій "халіфат".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
18:17
відео
НАТО зробило офіційне відео про Україну, яке починається з мітингу Партії регіонів
17:44
Макрон привітав військових із звільненням іракського міста Мосул
17:12
Катар вимагатиме компенсацію за збитки від блокади арабських країн
16:38
ФРН почала виведення військових з турецької авіабази "Інджирлік"
16:14
Мосул звільнили від бойовиків "Ісламської держави" - прем'єр Іраку
15:41
Трамп: з Путіним про санкції не говорили, треба вирішити проблеми України та Сирії
15:26
Трамп: прийшов час рухатися до конструктивної роботи з РФ
15:11
Порошенко анонсував зустріч лідерів "нормандської четвірки" до кінця літа
14:56
Тіллерсон: РФ має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі
14:47
США розчаровані відсутністю прогресу у Мінському процесі - Тіллерсон
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Альона Гетьманчук, Інститут світової політики

Американський фронт України: що підготував Київ до візиту держсекретаря США

Візит буде дуже коротким: за кілька годин Україну можна почути, але навряд чи вдасться відчути. Однак добре, що Вашингтон і надалі дотримується традиції інформувати українських партнерів після переговорів з росіянами. Хоча у самого Тіллерсона позиції нині достатньо непевні...

Юрій Панченко, Європейська правда, Варшава

Трамп склав іспит з історії: що він пообіцяв союзникам перед розмовою з Путіним

Візит до Варшави мав дати відповідь на питання, чи готовий Трамп виконувати зобов’язання в НАТО, захищаючи Східну Європу в разі російської агресії. Непересічним цей візит мав бути й для ЄС – Трамп міг спробувати використати Польщу, граючи на її амбіціях, як інструмент впливу на Євросоюз.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  