Мосул звільнили від бойовиків "Ісламської держави" - прем'єр Іраку

Іракські військові звільнили місто Мосул, яке у 2014 захопили бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

Іракський прем'єр Хайдер аль-Абаді прибув до Мосула, щоб привітати іракські війська з перемогою. У Twitter він опублікував фото свого приїзду.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A