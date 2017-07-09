ФРН почала виведення військових з турецької авіабази "Інджирлік"

Неділя, 09 липня 2017, 16:38

Німеччина у неділю почала виводити свої війська з турецької авіаційної бази "Інджирлік", де вони підтримували міжнародні операції проти "Ісламської держави".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію речники Міноборони ФРН.

Німецький літак-заправник залишив базу "Інджирлик" в неділю і попрямував на військову базу в Йорданії.

Туди ж наразі переміщають обладнання, необхідне для розміщення літаків "Tornado", які зараз знаходяться в Туреччині. Літаки планують розмістити в Йорданії у жовтні. На турецькій базі "Інджирлік" розміщені близько 260 німецьких військових.

Офіційний представник Туреччини підтвердив початок виведення німецьких військових, заявивши, що міністр оборони Німеччини повідомив своєму турецькому колег про дату виведення, коли вони зустрічалися під час саміту НАТО в Брюсселі.

Причиною виведення контингенту з бази "Інджирлік" стала заборона з боку турецької влади німецьким парламентарям відвідувати солдат Бундесверу. Це було відповіддю на надання у Німеччині притулку турецьким солдатам, які як військові НАТО були дислоковані на території ФРН.

Виведення контингенту з території іншої держави-члена НАТО є безпрецедентним в історії Бундесверу.