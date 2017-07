НАТО зробило офіційне відео про Україну, яке починається з мітингу Партії регіонів

Північноатлантичний альянс оприлюднив відео про співробітництво з Україною, в якому використав кадри з мітингів на підтримку Партії регіонів.

Відео опубліковано у неділю у Twitter НАТО.

Ролик за назвою "20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?" починається з кадрів, на яких видно прихильників Партії регіонів з партійними прапорами біля Верховної ради у піднесеному настрої.

20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD