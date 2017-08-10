Більшість поляків хочуть репарацій від Німеччини - опитування

Четвер, 10 серпня 2017, 19:15

Більшість поляків вважають, що Німеччина повинна виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну Польщі під час Другої світової війни.

Про це йдеться в результатах опитування Ipsos, повідомляє Polskie Radio.

Згідно з опитуванням, 31% опитаних висловили протилежну думку, а 6% - не визначилися.

68% респондентів відповіли позитивно, коли їх запитали: "Як ви думаєте, чи німці повинні заплатити Польщі компенсацію за злочини геноциду, вчинені ними проти польської нації під час Другої світової війни?"

Повідомляється, що соціологічна компанія Ipsos провела своє опитування 8-9 серпня.

Нагадаємо, польська влада розмірковує над вимогою від Німеччини виплатити репарації в зв'язку з втратами Польщі під час Другої світової війни.

За словами депутата керівної партії "Право і справедливість" Аркадіуша Муларчика, рішення може бути схвалене до 11 серпня.