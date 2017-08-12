3,5 млн добровольців попросились в армію КНДР на тлі напруженості з США -ЗМІ

Субота, 12 серпня 2017, 17:37

Північна Корея заявила, що в останні дні майже 3,5 мільйонів робітників, членів партії і колишніх солдатів виявили бажання приєднатися до війська.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на офіційну газету КНДР Rodong Sinmun.

Газета стверджує, що добровольці почали подавати заяви на вступ чи повторний вступ до армії після того як в понеділок центральне інформаційне агентство КНДР оприлюднило заяву з засудженням нових санкцій ООН.

У середу у Пхеньяні відбулася масова акція протесту проти санкцій і на підтримку уряду Північної Кореї.

КНДР і раніше мобілізувала натовп у часи зростання напруженості.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.