Комісія ООН має достатньо доказів для засудження Асада за військові злочини

Неділя, 13 серпня 2017, 14:09

Комісія ООН з питань розслідування подій в Сирії зібрала достатньо доказів, щоб засудити президента Башара Асада за військові злочини.

Про це заявила член комісії Карла дель Понте в інтерв’ю швейцарським ЗМІ, повідомляє Reuters.

70-річна дель Понте минулого тижня оголосила, що відмовляється від місця у комісії через розчарування нездатністю Ради Безпеки ООН продовжувати роботу комісії шляхом створення спеціального трибуналу для Сирії, який міг би спробувати засудити військових злочинців.

Відповідаючи на запитання про те, чи є достатньо доказів для того, щоб засудити Асада за військові злочини, вона сказала: "Так, я впевнена, що справа готова. Саме тому ситуація настільки розчаровує. Незважаючи на це, немає прокурора та немає суду".

Сирійський уряд заперечує повідомлення комісії, яка заявляє про широкомасштабні військові злочини, вчинені державними збройними силами та службами безпеки Сирії.

Незважаючи на те, що ООН створює новий орган для підготовки судового переслідування, немає жодних ознак того, що буде створений суд для розгляду військових злочинів, вчинених за роки війни. Крім того, Радбез ООН не має наміру звертатися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Протягом шести років комісія розслідувала: тепер прокурор повинен продовжувати свою роботу і приводити військових злочинців до спеціального суду, але це саме те, що блокує Росія своїм правом вето в Раді Безпеки ООН", - сказала Дель Понте.