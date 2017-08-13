Знайти
АКТУАЛЬНО

Іран збільшив фінансування ракетної програми у відповідь на санкції США

Теракт у пакистанському місті Кветта: 15 загиблих, 40 поранених

У Польщі буревій знищив десятки гектарів лісу, дерева ламалися як сірники

В РФ обурені заявою Ващиковського, який звинуватив СРСР у розв’язанні Другої світової

Стрілянина в будинку профспілок у Швеції, троє поранених

Буревії у Польщі забрали життя 4 людей, близько 30 поранені

Зіткнення потягів у Єгипті: кількість загиблих зросла до 41, поранені – 179






У Німеччині переконані, що захистять вибори від хакерських атак

Неділя, 13 серпня 2017, 14:34
Версія для друку Коментарі

Федеральний уповноважений з проведення виборів у Німеччині Дітер Заррайтер переконаний, що вересневі вибори до Бундестагу добре захищені від можливих зовнішніх хакерських атак.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У найгіршому випадку атака може затримати оголошення попередніх офіційних результатів голосування", - сказав Заррайтер, відомство якого тісно співпрацює з федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій.

Він додав, що під час підготовки до голосування 24 вересня проводяться комплексні технічні тести системи і відпрацювання різних ситуацій, наприклад, безпечну передачу даних у разі збою подачі електроенергії.

Раніше керівник розвідки Німеччини Ганс-Георг Маассен застеріг Кремль від прийняття політичного рішення щодо можливого втручання у німецькі вибори шляхом хакерських атак.  

Глава МВС Німеччини також заявляв, що під час хакерських атак 2015 було викрадено великий масив даних, які стосуються німецьких депутатів. Такий сценарій може бути повторено на парламентських виборах.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:52
відео
На Корсиці пожежним поки не вдається загасити лісові пожежі
15:02
фото
Поліція Данії не знайшла тіла зниклої журналістки на затонулому човні
14:34
У Німеччині переконані, що захистять вибори від хакерських атак
14:09
Комісія ООН має достатньо доказів для засудження Асада за військові злочини
13:18
Один з ватажків "Ісламської держави" в Афганістані загинув під час авіаудару
12:49
Британія: перехідний період після Brexit не означає бажання залишитися в ЄС
11:53
Іран збільшив фінансування ракетної програми у відповідь на санкції США
11:33
Теракт у пакистанському місті Кветта: 15 загиблих, 40 поранених
11:06
фото
Стрілянина в будинку профспілок у Швеції, троє поранених
10:24
фото
Власника затонулої у Данії субмарини підозрюють у вбивстві журналістки
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Марина Воротнюк, для Європейської правди

Випробування радикалами: коаліційна криза у Словаччині та її ризики для України

Коаліційна криза у Словаччині відбувається на тлі наближення місцевих виборів. Конфлікт в уряді збільшує шанси на перемогу екстремістської "Народної партії – наша Словаччина", фінансування для якої надходить з Росії. Все це створює додаткові ризики для України.

Віктор Савінок, для Європейської правди

Два друга Путіна в Німеччині: скандали, здатні змінити передвиборчі розклади

Скандальна заява лідера партії вільних демократів щодо Криму може вплинути на формат майбутньої німецької коаліції. Якщо досі найбільш бажаним сценарієм для партії Меркель був альянс саме з вільними демократами, то тепер зростають шанси коаліції із "зеленими".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  