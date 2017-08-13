У Німеччині переконані, що захистять вибори від хакерських атак

Неділя, 13 серпня 2017, 14:34

Федеральний уповноважений з проведення виборів у Німеччині Дітер Заррайтер переконаний, що вересневі вибори до Бундестагу добре захищені від можливих зовнішніх хакерських атак.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У найгіршому випадку атака може затримати оголошення попередніх офіційних результатів голосування", - сказав Заррайтер, відомство якого тісно співпрацює з федеральним відомством з безпеки інформаційних технологій.

Він додав, що під час підготовки до голосування 24 вересня проводяться комплексні технічні тести системи і відпрацювання різних ситуацій, наприклад, безпечну передачу даних у разі збою подачі електроенергії.

Раніше керівник розвідки Німеччини Ганс-Георг Маассен застеріг Кремль від прийняття політичного рішення щодо можливого втручання у німецькі вибори шляхом хакерських атак.

Глава МВС Німеччини також заявляв, що під час хакерських атак 2015 було викрадено великий масив даних, які стосуються німецьких депутатів. Такий сценарій може бути повторено на парламентських виборах.