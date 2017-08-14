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У Німеччині критикують висування Шредера у раду директорів "Роснефти"

Понеділок, 14 серпня 2017, 08:24
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Новина про висунення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера у раду директорів "Роснефти" викликала критику з боку німецьких політиків і правозахисників.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Він остаточно принизився до проплаченого лакея путінської політики", - заявив німецький депутат Європарламенту з фракції "Зелених" Райнгард Бютікофер.

Він назвав поведінку Шредера безсоромною і закликав Соціал-демократичну партію Німеччини дистанціюватися від свого колишнього лідера.

З критикою Шредера виступив і директор "Товариства захисту пригноблених народів" (GfbV) Ульріх Деліус. За його словами, "Роснефть" причетна до порушень прав людини, і "своєю діяльністю в Арктиці і в Сибіру вбиває цвях в кришку труни корінних народів Росії".

Деліус припустив, що російська нафтогазова компанія може спробувати використовувати зв'язки екс-канцлера ФРН, щоб вийти з-під санкцій ЄС.

11 серпня стало відомо, що уряд РФ висунув Шредера до ради директорів "Роснефті". Його кандидатуру на посаду одного з незалежних директорів компанії повинні затвердити в кінці вересня.

За оцінками ЗМІ, на цій посаді колишній канцлер Німеччини зможе заробляти більше $550 тисяч на рік.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Герхард Шредер очолив раду директорів дочки "Газпрому", компанії "Північний потік-2".

Колишній канцлер ФРН негативно ставиться до санкцій ЄС проти Росії, так як вони "наносять значні збитки обом сторонам".

Герхард Шредер був канцлером ФРН з 1998 по 2005 роки.

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