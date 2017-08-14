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У Греції, Португалії та Франції знову спалахнули лісові пожежі

Понеділок, 14 серпня 2017, 08:54
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Спекотна і суха погода призвела до того, що в неділю на півдні Європі знову спалахнули лісові пожежі, найбільші – у Греції, Португалії та на французькому острові Корсика.

Про це повідомляє The Associated Press.

Останні пожежі в Греції розпочалися в неділю поблизу місті Каламос, в 44 км на північ від Афін. Вогнем пошкоджено 20 будинків, евакуйовані два дитячих табори, частково закритий рух на місцевих дорогах.

Пожежа на грецькому острові Закінтос

Грецька влада висловила підозри, що принаймні деякі з декількох десятків пожеж, що спалахнули як на материковій частині, так і на острові Закінтос протягом вихідних, були розпочаті навмисно.

Більше 4000 пожежників боролися з понад 250 пожежами в Португалії, країна звернулася по допомогу до інших країн ЄС.

 

Прес-секретар Агентства з цивільного захисту Португалії Патрісія Гаспар заявила, що в суботу в країні зафіксували добовий рекорд з кількості нових пожеж - 268 окремих осередків вогню.

"Ми знаємо, що понад 90% пожеж мають людську природу, незалежно від того, чи були вони наслідком недбалості або навмисним підпалом. І те, і те є злочинами", - сказала вона.

На півдні Франції вогонь знищив близько 2100 гектарів з четверга, найбільше постраждав острів Корсика.

 

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Колом заявив, що в результаті пожеж ніхто не постраждав завдяки зусиллям 1200 пожежників та повітряних груп, які протягом доби 300 разів скинули воду на осередки вогню.

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