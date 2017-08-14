У Німеччині трьох швейцарців підозрюють у шпигунстві – ЗМІ

Понеділок, 14 серпня 2017, 14:45

Прокуратура Німеччини розпочала розслідування щодо трьох громадян Швейцарії, яких підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на джерело

Зокрема, прокуратура підозрює швейцарців у їх приналежності Швейцарської секретної служби. Особи підозрюваних не розкриваються.

Генеральна прокуратура не стала відповідати на запит стосовно підозрюваних.

Зазначається однак, що розслідування розпочате в рамках справи про стеження Швейцарії за німецькими платниками податків.

В рамках цієї справи у травні в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія було затримано Даніеля М., який працював у земельній податковій службі і шпигував за німецькими платниками податків на корист Швейцарії з метою ухиляння від сплати податків.