У Німеччині трьох швейцарців підозрюють у шпигунстві – ЗМІ

Прокуратура Німеччини розпочала розслідування щодо трьох громадян Швейцарії, яких підозрюють у шпигунстві.
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на джерело
Зокрема, прокуратура підозрює швейцарців у їх приналежності Швейцарської секретної служби. Особи підозрюваних не розкриваються.
Генеральна прокуратура не стала відповідати на запит стосовно підозрюваних.
Зазначається однак, що розслідування розпочате в рамках справи про стеження Швейцарії за німецькими платниками податків.
В рамках цієї справи у травні в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія було затримано Даніеля М., який працював у земельній податковій службі і шпигував за німецькими платниками податків на корист Швейцарії з метою ухиляння від сплати податків.