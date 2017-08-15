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Британія пропонує тимчасовий митний союз з ЄС після Brexit

Вівторок, 15 серпня 2017, 08:24
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Велика Британія пропоную Брюсселю створити "тимчасовий митний союз" після того, як країна залишить ЄС у березні 2019 року.

Про це повідомляє ВВС.

Британські міністри заявили, що пропозиції передбачають вільну торгівлю з іншою частиною Європи. Це допоможе запобігти проблемам на кордоні після Brexit.

Протягом цього тимчасового періоду Британія також очікує, що зможе вести переговори щодо власних міжнародних торговельних угод – чого вона не може зробити як член митного союзу ЄС.

Як тільки цей термін закінчиться, Британія буде намагатись узгодити або "добре налагдженний" кордон з ЄС, або нове "партнерство" без митного кордону взагалі.

Уряд заявив, що тимчасові домовленості означають, що підприємствам доведеться лише один раз пристосовуватися до нових угод. Для цього потрібно буде провести переговори з ЄС, але обидві сторони ще не розпочали обговорення питань торгівлі.

Документ про новий митний союз є першим із серії пропозицій, які будуть опубліковані урядом Британії щодо ключових питань переговорів з ЄС.

У середу очікується виклад пропозицій щодо кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

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