Британія пропонує тимчасовий митний союз з ЄС після Brexit

Велика Британія пропоную Брюсселю створити "тимчасовий митний союз" після того, як країна залишить ЄС у березні 2019 року.
Про це повідомляє ВВС.
Британські міністри заявили, що пропозиції передбачають вільну торгівлю з іншою частиною Європи. Це допоможе запобігти проблемам на кордоні після Brexit.
Протягом цього тимчасового періоду Британія також очікує, що зможе вести переговори щодо власних міжнародних торговельних угод – чого вона не може зробити як член митного союзу ЄС.
Як тільки цей термін закінчиться, Британія буде намагатись узгодити або "добре налагдженний" кордон з ЄС, або нове "партнерство" без митного кордону взагалі.
Уряд заявив, що тимчасові домовленості означають, що підприємствам доведеться лише один раз пристосовуватися до нових угод. Для цього потрібно буде провести переговори з ЄС, але обидві сторони ще не розпочали обговорення питань торгівлі.
Документ про новий митний союз є першим із серії пропозицій, які будуть опубліковані урядом Британії щодо ключових питань переговорів з ЄС.
У середу очікується виклад пропозицій щодо кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.