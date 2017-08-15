Іран погрожує вийти з ядерної угоди в разі нових санкцій США

Вівторок, 15 серпня 2017, 09:27

Іран погрожує розірвати ядерну угоду зі світовими державами в разі введення нових санкцій США проти Тегерана.

Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані, повідомляє AFP.

"Провальний досвід санкцій і примусу привів їхню попередню адміністрацію за стіл переговорів. Якщо вони захочуть повернутися до тих же методів (санкцій. - Ред.), то ми в короткий проміжок часу - не протягом тижня або місяця, а за кілька днів або годин - повернемося до колишньої ситуації", - сказав він.

У своєму виступі перед парламентом Роухані також розкритикував американського колегу Дональда Трампа, сказавши, що він показав світу, що Вашингтон "не був хорошим партнером".

"В останні місяці світ став свідком того, що США на додаток до постійного і повторюваного порушення виконання своїх обіцянок в рамках JCPOA проігнорували низку інших глобальних угод і показали своїм союзникам, що США не є хорошим партнером і надійною стороною переговорів", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про санкції проти Росії, КНДР та Ірану.

Парламент Ірану у відповідь проголосував за виділення $520 млн на розробку своєї ракетної програми для боротьби з "авантюризмом" та санкціями Вашингтона.