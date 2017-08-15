Знайти
АКТУАЛЬНО

На острові Гренландія почалися пожежі після рекордно високих температур

Український експорт до ЄС зріс на 26,1%

Пентагон застеріг КНДР від запуску ракети по США: це призведе до війни

У Франції авто врізалося в терасу піцерії: загинула дівчинка, 13 поранених

У Туреччині кран упав на мікроавтобус, 7 загиблих, 11 поранених

У Польщі до початку вересня мають декомунізувати майже тисячу вулиць

Китай заборонив імпорт вугілля, залізної руди і морепродуктів з КНДР






Габріель: нам не треба дебати про Крим, слід зосередитись на перемир’ї на Донбасі

Вівторок, 15 серпня 2017, 12:55
Версія для друку Коментарі

Глава німецьких лібералів Крістіан Лінднер намагається потрапити на перші шпальти газет, говорячи про тимчасове відкладання питання анексії Криму, головним же завданням зараз є досягнення перемир’я на сході України.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель в інтерв’ю виданню Kolner stadt-anzeiger.

"На мою думку, пана Лінднера турбують лише заголовки газет. Нам не потрібні дебати щодо Криму. Нам потрібно думати про те, як досягти перемир’я на сході України", - сказав Габріель.

За його словами, перемир’я є необхідною передумовою до послаблення напруженості з Росією, і на думку міністра, Лінднер своїми заявами не робить жодного внеску у досягнення цієї мети.

5 серпня глава Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Згодом Лінднер прояснив свою позицію, заявивши, що його партія не визнає анексію Криму. Але оскільки наразі проблему окупації розв’язати неможливо, не варто прив’язувати до неї інші питання, адже інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:32
Макрон подав скаргу на фотографа, який стежив за ним під час відпустки
14:26
Британія та ЄС домовляться про виплату за Brexit не раніше жовтня - Девіс
14:22
Місія ЄС передала Львівському управлінню НАБУ обладнання на 35 тис. євро
13:55
На будівельному майданчику у Стокгольмі пролунав вибух
13:28
У Словаччині узгодили зміну коаліційної угоди для виходу з політичної кризи
13:26
В рамках спецоперації у Ризі затримані 110 людей
13:14
У Стамбулі затримали бойовика ІДІЛ, якого три роки шукав Інтерпол
12:55
Габріель: нам не треба дебати про Крим, слід зосередитись на перемир’ї на Донбасі
12:51
фото
На острові Гренландія почалися пожежі після рекордно високих температур
12:07
У Лондоні після задимлення закрили станцію метро
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тамара Марценюк, для Європейської правди

Навчання в Європі: що потрібно знати насамперед

Освіта та стажування за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу, стають дедалі популярнішими серед українських студентів та науковців. Певні додаткові можливості надає для цього і безвіз, полегшуючи безпосереднє знайомство з європейськими університетами та налагодження контактів.

Ярослав Литвиненко, для Європейської правди

Багатошвидкісна Європа: які зміни чекають на ЄС та як це вплине на Україну

Впродовж наступних років на Євросоюз можуть очікувати значні зміни, які матимуть вагомий вплив на його відносини з країнами-партнерами. Ці зміни відкриватимуть додаткове вікно можливостей для України, та водночас створюватимуть певні перешкоди...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  