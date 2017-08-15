Габріель: нам не треба дебати про Крим, слід зосередитись на перемир’ї на Донбасі

Вівторок, 15 серпня 2017, 12:55

Глава німецьких лібералів Крістіан Лінднер намагається потрапити на перші шпальти газет, говорячи про тимчасове відкладання питання анексії Криму, головним же завданням зараз є досягнення перемир’я на сході України.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель в інтерв’ю виданню Kolner stadt-anzeiger.

"На мою думку, пана Лінднера турбують лише заголовки газет. Нам не потрібні дебати щодо Криму. Нам потрібно думати про те, як досягти перемир’я на сході України", - сказав Габріель.

За його словами, перемир’я є необхідною передумовою до послаблення напруженості з Росією, і на думку міністра, Лінднер своїми заявами не робить жодного внеску у досягнення цієї мети.

5 серпня глава Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Згодом Лінднер прояснив свою позицію, заявивши, що його партія не визнає анексію Криму. Але оскільки наразі проблему окупації розв’язати неможливо, не варто прив’язувати до неї інші питання, адже інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.