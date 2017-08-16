Греція звернулася до ЄС по допомогу в боротьбі з пожежами

Середа, 16 серпня 2017, 08:08

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Греція звернулася до Європейського Союзу по допомогу в гасінні пожеж, що бушують на північному сході від Афін вже три дні.

Про це повідомляє Reuters.

Речниця пожежної служби країни Ставрола Малірі повідомила, що для гасіння вогню країні необхідно більше пожежних літаків.

"Вогонь поширюється з високою швидкістю. Через масштаби та інтенсивність пожеж країна подала запит на надання повітряних засобів", - сказала вона.

Кіпр вирішив відправити до Греції групу з 60 пожежників та шести автомобілів. Проте запит на два літаки CL-415 був відхилений Францією, оскільки пожежна служба країни якраз бореться із вогнем на своїй території.

Пожежі розпочалися у вихідні поблизу міста Каламос, розташованому приблизно в 45 км на північний схід від столиці. Зараз вже пошкоджені десятки будинків і спалені тисячі гектарів соснового лісу.

До боротьби з вогнем залучені три пожежні літаки та шість вертольотів, 210 пожежних та близько 100 військовослужбовців.