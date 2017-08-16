Хакери атакували парламент Шотландії – ЗМІ

Середа, 16 серпня 2017, 08:43

Комп'ютерні системи парламенту Шотландії піддалися хакерській атаці через кілька тижнів після подібної атаки на акаунти електронної пошти парламенту Великої Британії.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, у вівторок співробітники парламенту були попереджені, що хакери систематично і неодноразово намагатися зламати їхні паролі для доступу до численних поштових скриньок.

Офіційні представники парламенту заявили, що у них немає інформації про скоєний злам, проте парламентарії і співробітники отримали попередження, що хакерська атака може означати лише те, що хтось уже вийшов з їх акаунтів.

Глава парламенту Пол Грайс офіційно поінформував депутатів про зовнішню спробу проникнути в їхні поштові ящики, що зафіксували парламентські системи моніторингу.

"Схоже, що ця атака була спрямована на парламентські IT-акаунти таким же чином, як і та, якій в червні піддався британський парламент", - йдеться у заяві Грайса.

Ця атака сталася після нападу на комп'ютери в Вестмінстері в червні. Британські служби безпеки звинуватили у нападі російський уряд.

Хакери тоді отримали доступ до 90 облікових записів електронної пошти зі слабкими паролями.