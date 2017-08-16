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62% французів незадоволені першими 100 днями президентства Макрона

Середа, 16 серпня 2017, 19:29
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Майже дві третини французів не схвалюють дії президента Еммануеля Макрона у перші 100 днів на посту.

Такими є результати опитування Harris Interactive, повідомляє видання Ouest France.

Так, 62% французів висловили незадоволенню роботою президента у перші 100 днів на посту.

Протилежної думки дотримуються лише 37% опитаних.

Найбільше незадоволених президентством Макрона серед виборців ультраправого "Національного фронту" - 94%, Компартії та партії "Франція нескорена" - 87%.

Діяльність Макрона не влаштовує також 75% прихильників Республіканців, 57% соціалістів і лише 11% виборців партії президента "Вперед, республіка".

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