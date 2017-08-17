Поліція Барселони назвала терактом наїзд на людей у центрі міста – AFP

Четвер, 17 серпня 2017, 18:52

Поліція Барселони назвала наїзд мікроавтобуса на людей на бульварі Ла Рамбла терактом.

Про це повідомляє Agence France Press.

"Поліція Барселони назвала теракт інцидент з міроавтобусом на Ла Рамбла" - йдеться у повідомленні.

#BREAKING Barcelona police say Las Ramblas van incident 'terrorist attack' — AFP news agency (@AFP) 17 серпня 2017 р.

Як повідомлялося, близько 17.00 мікроавтобус наїхав на пішоходів на бульварі Ла Рамбла. В результаті наїзду поранення отримали щонайменше п’ять людей.

Влада Каталонії рекомендувала закрити станції метро і залізниці в районі площі Каталонії і бульвару.

Зараз поліція розшукує нападника, який, за повідомленнями ЗМІ, після наїзду вискочив з мікроавтобуса і втік.