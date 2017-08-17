Підозрюваний у барселонському теракті, що забрав 13 життів – уродженець Франції

Четвер, 17 серпня 2017, 22:04

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Іспанські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції оприлюдили дані щодо першого підозрюваного у причетності до теракту на Рамблі, де загинуло 13 пішоходів.

Також El Mundo та інші видання публікують фото підозрюваного.

За цими даними, його звати Дрісс Окабір (Driss Oukabir), він є уродженцем Франції (народився в Марселі на півдні країни), а останнім часом проживав у Жироні, неподалік від Барселони.

El Correo уточнює, що він не має громадянства Іспанії. Також ЗМІ публікують низку фото з фейсбук-профіля підозрюваного

Повідомляється також, що підозрюваний неодноразово попадав у поле зору поліції.

Теракт був скоєний на анендованому мікроавтобусі, який в'їхав у пішохідну зону Барселони. Загинуло щонайменше 13 людей.