Підозрюваний у барселонському теракті, що забрав 13 життів – уродженець Франції

Іспанські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції оприлюдили дані щодо першого підозрюваного у причетності до теракту на Рамблі, де загинуло 13 пішоходів.
Також El Mundo та інші видання публікують фото підозрюваного.
За цими даними, його звати Дрісс Окабір (Driss Oukabir), він є уродженцем Франції (народився в Марселі на півдні країни), а останнім часом проживав у Жироні, неподалік від Барселони.
El Correo уточнює, що він не має громадянства Іспанії. Також ЗМІ публікують низку фото з фейсбук-профіля підозрюваного
Повідомляється також, що підозрюваний неодноразово попадав у поле зору поліції.
Теракт був скоєний на анендованому мікроавтобусі, який в'їхав у пішохідну зону Барселони. Загинуло щонайменше 13 людей.