Поліція не підтвердила напад на ресторан у Барселоні

Поліція Каталонії не підтверджує факт збройного нападу і утримання заручників в турецькому ресторані в центрі Барселони.

Про це поліція Каталонії повідомила в Твіттері.

"Ніхто не забарикадувався в жодному з ресторанів Барселони. Ми затримали чоловіка, якого підозрюємо у скоєнні теракту" - йдеться у повідомленні.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles