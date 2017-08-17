Поліція не підтвердила напад на ресторан у Барселоні

Четвер, 17 серпня 2017, 22:25

Поліція Каталонії не підтверджує факт збройного нападу і утримання заручників в турецькому ресторані в центрі Барселони.

Про це поліція Каталонії повідомила в Твіттері.

"Ніхто не забарикадувався в жодному з ресторанів Барселони. Ми затримали чоловіка, якого підозрюємо у скоєнні теракту" - йдеться у повідомленні.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles — Mossos (@mossos) 17 серпня 2017 р.

Раніше низка іспанських ЗМІ повідомили, що одразу після наїзду на пішоходів на бульварі Ла Рамбла у Барселоні двоє озброєних чоловіків увірвалися до турецького ресторану неподалік. Повідомлялося, що вони захопили заручників.

Нагадаємо, 17 серпня після 17.00 мікроавтобус наїхав на пішоходів на бульварі Ла Рамбла. За інформацією ЗМІ, мікроавтобус проїхав більше 500 метрів, таранячи пішоходів перш ніж зупинився. Нападник після наїзду вискочив з мікроавтобуса і втік.

Наразі влада Каталонії підтверджує загибель 13 людей. Близько 50 осіб отримали поранення.

Поліція Барселони назвала наїзд на людей терактом.