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Кількість постраждалих під час теракту в Барселоні перевищила 100 осіб

П'ятниця, 18 серпня 2017, 08:03
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Число постраждалих в результаті теракту в Барселоні перевищило 100 осіб, деякі з них знаходяться у важкому стані.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на заяву місцевої влади.

Інформація про кількість постраждалих протягом ночі постійно змінювалася. Останні офіційні дані свідчать про те, що до лікарень доставили 86 поранених, але ці дані були оприлюднені ще Службою цивільного захисту Каталонії ще о першій годині ночі.

Станом на ранок відомо, що 15 постраждалих знаходяться у важкому стані, ще 23 людини отримали поранення середнього ступеня важкості.

Багато мешканців Барселони вирушили для лікарень, щоб здати кров, але медики запевняють, що у них достатньо крові і плазми для постраждалих.

Раніше стало відомо, що в результаті теракту в Барселоні поранення отримали громадяни принаймні 18 національностей.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в центрі Барселони мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному кварталі Ла-Рамбла.

В результаті теракту загинули 13 людей. Двоє нападників були затримані поліцією, третього застрелили в перестрілці.

"Ісламська держава" заявила про свою відповідальність за напад.

В ніч на 18 серпня в місті Камбрілс, розташованому за 130 км від Барселони, автомобіль наїхав на пішоходів, постраждали семеро людей, поліція визнала інцидент терактом.

Під час перестрілки правоохоронці вбили на місці чотирьох терористів, п'ятий помер згодом від ран. На терористах були жилети з вибухівкою, поліція провела контрольовані вибухи.

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