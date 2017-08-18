Головним підозрюваним у теракті в Барселоні є 17-річний підліток

П'ятниця, 18 серпня 2017, 12:17

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Головним підозрюваним у скоєнні теракту в Барселоні є 17-річний Муcса Укабір, який втік з місця атаки та вважається небезпечним.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Мусса Укабір є братом Дрісса Укабіра, якого раніше вважали підозрюваним у теракті. Його документи знайшли у салоні автомобіля, під колесами якого на вулиці Рамбла у Барселоні загинули 13 людей.

Однак ввечері 17 серпня Дрісс прийшов у поліцію і заявив, що у нього вкрали документи, а в момент здійснення теракту він, за його словами, перебував у місті Ріполь. Згодом поліція повідомила про затримання Дрісса Укабіра у Ріполі.

Поліція припускає, саме Мусса Укабір був за кермом фургона, який здійснив наїзд на людей. Після скоєння теракту він, прикрившись кепкою, втік з центру Барселони своїм ходом. Поліція не виклаючає, що Мусса може бути озброєним, а отже є небезпечним.

Правоохоронці розглядають гіпотезу, що Мусса викрав документи у свого брата Дрісса, аби орендувати два фургони для скоєння теракту. Один фургон таки було використано під час атаки, інший за кілька годин після атаки у Барселоні виявили у муніципалітеті Вік.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в центрі Барселони мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному кварталі Ла-Рамбла.

В результаті теракту загинули 13 людей, понад 100 осіб отримала поранення. Двоє нападників були затримані поліцією, третього застрелили в перестрілці.

"Ісламська держава" заявила про свою відповідальність за напад.

В ніч на 18 серпня в місті Камбрільс, розташованому за 130 км від Барселони, автомобіль наїхав на пішоходів, постраждали семеро людей, поліція визнала інцидент терактом.

Під час перестрілки правоохоронці вбили на місці чотирьох терористів, п'ятий помер згодом від ран. На терористах були жилети з вибухівкою, поліція провела контрольовані вибухи.