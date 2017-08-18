Теракти в Іспанії: загинули і постраждали громадяни 34 країн

П'ятниця, 18 серпня 2017, 14:21

список

Громадяни 34 країн загинули або отримали поранення в результаті терактів у центрі Барселони і в курортному місті Камбрільс.

Про це повідомила Служба цивільного захисту Іспанії у Twitter.

У повідомленні відзначається, що це ще не остаточні дані. Водночас не повідомляється, яке громадянство мали загиблі, а яке - поранені.

У загальному списку значаться громадяни Німеччини, Алжиру, Аргентини, Австралії, Австрії, Бельгії, Марокко, Канади, Китаю, Колумбії, Румунії, Венесуели, Куби, Еквадору, Єгипту, Іспанії, США, Філіппін, Франції, Британії, Греції, Нідерландів, Тайваню, Гондурасу, Угорщини, Ірландії, Італії, Кувейту, Македонії, Мавританії, Пакистану, Перу, Домініканської Республіки, Туреччини.

Раніше МЗС Італії повідомило, що серед загиблих були два італійських громадянина. Бельгія підтвердила загибель одного громадянина.

Нагадаємо, ввечері 17 серпня в центрі Барселони мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному кварталі Ла-Рамбла.

В результаті теракту загинули 13 людей, понад 100 осіб отримала поранення. Двоє нападників були затримані поліцією, третього застрелили в перестрілці.

"Ісламська держава" заявила про свою відповідальність за напад.

В ніч на 18 серпня в місті Камбрільс, розташованому за 130 км від Барселони, автомобіль наїхав на пішоходів, постраждали семеро людей, одна жінка пізніше померла у лікарні.

Під час перестрілки правоохоронці вбили на місці чотирьох терористів, п'ятий помер згодом від ран.