Поліція визнала терактом напад у фінському місті Турку

Поліція Фінляндії розслідує п’ятничний напад із ножем у місті Турку як терористичний акт.
Про це повідомляє видання Helsinki Sanomat.
Поліція також встановили особу нападника. Це -18-річний громадянин Марокко. Зараз він перебуває у лікарні, оскільки у ході затримання правоохоронці його поранили.
Уночі поліція провела затримання кількох осіб і зараз з’ясовує їхню причетність до нападу.
У п’ятницю після обіду озброєний ножем чоловік влаштував різанину на ринковій площі фінського міста Турку. Внаслідок його дій загинули двоє осіб та восьмеро постраждали.
Серед загиблих – двоє громадян Фінляндії. Поранення отримали також іноземці: один італієць та двоє шведів.