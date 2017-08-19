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Поліція визнала терактом напад у фінському місті Турку

Субота, 19 серпня 2017, 11:26
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Поліція Фінляндії розслідує п’ятничний напад із ножем у місті Турку як терористичний акт.

Про це повідомляє видання Helsinki Sanomat.

Поліція також встановили особу нападника. Це -18-річний громадянин Марокко. Зараз він перебуває у лікарні, оскільки у ході затримання правоохоронці його поранили.

Уночі поліція провела затримання кількох осіб і зараз з’ясовує їхню причетність до нападу.

У п’ятницю після обіду озброєний ножем чоловік влаштував різанину на ринковій площі фінського міста Турку. Внаслідок його дій загинули двоє осіб та восьмеро постраждали.

Серед загиблих – двоє громадян Фінляндії. Поранення отримали також іноземці: один італієць та двоє шведів. 

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