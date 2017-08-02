Знайти
АКТУАЛЬНО

В Афганістані смертник напав на конвой НАТО, є загиблі

Чотири країни приєдналися до продовження економічних санкцій проти Росії

Рогозін став персоною нон грата в Молдові

Порошенко продовжив дію підвищеного мита на експорт металобрухту ще на рік

Найбільша в історії кількість європейців вважає себе громадянами ЄС

Reuters оприлюднив дані про кількість загиблих росіян у Сирії за 2017 рік






Пенс звинуватив РФ у спробі влаштувати переворот в Чорногорії

Середа, 02 серпня 2017, 15:58
Версія для друку Коментарі

Віце-президент США Майк Пенс звинуватив Росію у минулорічній спробі перевороту в Чорногорії і спробі дестабілізувати Західні Балкани.

Про це він заявив під час свого візиту до Подгориці, повідомляє RTCG.

"У такі часи ми повинні стояти разом на захисті того, що має для нас значення. Тут у Європі ми повинні бути рішучі і безкомпромісні у боротьбі з агресією непередбачуваних країн, тінь яких нависає зі сходу" - зазначив Пенс.

За його словами, Росія силою намагається перекроїти міжнародно визнані кордони і, "тут, у Західних Балканах, росія намагається дестабілізувати регіон, підриваючи демократію, віру в яку ми всі поділяємо".

Пенс зазначив, що наміри Москви були зрозумілі минулого року, коли вона" за допомогою своїх агентів намагалася зірвати вибори у Чорногорії, атакувала парламент і навіть намагалася вбити прем’єр-міністра, тільки щоб не дозволити Чорногорії приєднатися до НАТО".

Нагадаємо, 16 жовтня минулого року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Опозиційні партії заявили, що вся операція була сфабрикована, і звинуватили тодішнього прем’єра Міло Джукановича у використанні служб безпеки для продовження свого керівництва країною.

Перед голосуванням Джуканович заявив, що Росія фінансує опозицію для того, щоб зірвати майбутнє членство Чорногорії у НАТО.

У листопаді Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію у безпосередній причетності до сценарію силової зміни влади в країні і його вбивства у день виборів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:39
МЕРТ підтвердило помилку в Угоді про ЗВТ з Канадою, її буде виправлено
16:16
Італія заблокувала судно німецької НУО, що рятує мігрантів у Середземному морі
15:58
Пенс звинуватив РФ у спробі влаштувати переворот в Чорногорії
15:51
Катар закупить в Італії військові кораблі на 5 мільярдів євро
15:43
В Афганістані смертник напав на конвой НАТО, є загиблі
15:26
Чотири країни приєдналися до продовження економічних санкцій проти Росії
15:04
Більшість росіян не вважають ЄС місцем стабільності – опитування
14:59
Рогозін став персоною нон грата в Молдові
14:58
У Німеччині признали здоровим для тюрми 96-річного "бухгалтера Освенцима"
14:35
Молдова оголосить Рогозіна персоною нон грата – ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

Кінець ефекту Шульца: що тягне вниз рейтинг суперників Меркель

Ставка "есдеків" на критику Меркель за міграційну кризу й загострення відносин з Туреччиною навряд чи принесе їм вагомі політичні дивіденди. Хоча б, через непослідовність - головуючи в Європарламенті, Мартін Шульц підтримав рішення голови німецького уряду.

Олександра Бровко, для Європейської правди

Така близька Канада: вільна торгівля та її можливості для українських експортерів

Канадський ринок ближчий, аніж може здаватися спочатку. І угода про вільну торгівлю дійсно відкриває багато можливостей для українських експортерів, враховуючи суттєве й миттєве скасування ввізних мит, а також наявність у Канаді величезної української діаспори.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  