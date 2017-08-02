Пенс звинуватив РФ у спробі влаштувати переворот в Чорногорії

Середа, 02 серпня 2017, 15:58

Віце-президент США Майк Пенс звинуватив Росію у минулорічній спробі перевороту в Чорногорії і спробі дестабілізувати Західні Балкани.

Про це він заявив під час свого візиту до Подгориці, повідомляє RTCG.

"У такі часи ми повинні стояти разом на захисті того, що має для нас значення. Тут у Європі ми повинні бути рішучі і безкомпромісні у боротьбі з агресією непередбачуваних країн, тінь яких нависає зі сходу" - зазначив Пенс.

За його словами, Росія силою намагається перекроїти міжнародно визнані кордони і, "тут, у Західних Балканах, росія намагається дестабілізувати регіон, підриваючи демократію, віру в яку ми всі поділяємо".

Пенс зазначив, що наміри Москви були зрозумілі минулого року, коли вона" за допомогою своїх агентів намагалася зірвати вибори у Чорногорії, атакувала парламент і навіть намагалася вбити прем’єр-міністра, тільки щоб не дозволити Чорногорії приєднатися до НАТО".

Нагадаємо, 16 жовтня минулого року в день парламентських виборів у Чорногорії заарештували 20 громадян Сербії, звинувативши їх у плануванні збройних нападів на державні установи.

Опозиційні партії заявили, що вся операція була сфабрикована, і звинуватили тодішнього прем’єра Міло Джукановича у використанні служб безпеки для продовження свого керівництва країною.

Перед голосуванням Джуканович заявив, що Росія фінансує опозицію для того, щоб зірвати майбутнє членство Чорногорії у НАТО.

У листопаді Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію у безпосередній причетності до сценарію силової зміни влади в країні і його вбивства у день виборів.