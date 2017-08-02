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МЕРТ підтвердило помилку в Угоді про ЗВТ з Канадою, її буде виправлено

Середа, 02 серпня 2017, 16:39
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Мінекономрозвитку підтвердило, що українська версія угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою містить помилку перекладу, у міністерстві працюють над її виправленням.

Про це ідеться у повідомленні на сайті міністерства.

"Мінекономрозвитку підтверджує, що в Угоді про вільну торгівлю з Канадою в додатку "Тарифний графік Канади", дійсно, перераховані правила скасування та зниження мит для українських товарів, які імпортуються в Канаду. В українському тексті додатку, однак, мова йде про "зниження ввізних мит для товарів походженням з Канади", - ідеться у повідомленні

У МЕРТ запевняють, що ця помилка є технічною та не впливає на застосування Угоди і виконання сторонами своїх зобов’язань. Українська сторона вважає, що при ввезені українських товарів до Канади має застосовуватись "Тарифний графік Канади", що міститься в англійській та французькій версіях Угоди.

"Мінекономрозвитку вже вживає заходів для виправлення помилки. Процедура виправлення технічних помилок в міжнародних угодах передбачена Статтею 79 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року", - додали у міністерстві.

Водночас, Мінекономрозвитку готує додаткове роз’яснення для українських експортерів про мита, які застосовуватимуться до українських товарів.

Як раніше повідомляла "ЄвроПравда", українська версія угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою містить помилку перекладу, яка здатна ввести в оману імпортерів канадських товарів до України.

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