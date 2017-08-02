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Санкції проти РФ не повинні нашкодити вирішенню конфлікту в Україні - Трамп

Середа, 02 серпня 2017, 20:27
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Президент США Дональд Трамп сподівається, що Конгрес не нашкодить новим законом про санкції спробам США і Європи врегулювати конфлікт на сході України.

Про це ідеться у заяві Трампа, опублікованій на сайті Білого дому.

"Моя адміністрація очікує від Конгресу, що він не використовуватиме цей закон із недоліками таким чином, щоб завадити нашій важливій роботі з європейськими союзниками із вирішення конфлікту в Україні", - зазначив Трамп.

За його словами, реалізація закону "не повинна порушувати наших зусиль, спрямованих на те, щоб санкції не позначилися на американському бізнесі, на наших друзях і союзниках".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у середу підписав закон про санкції проти Росії. Однак він стверджує, що закон має серйозні недоліки. Зокрема, тому, що він посягає на повноваження виконавчої влади.

Обидві палати Конгресу США підтримали законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції". У ньому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Документ обмежує можливість Трампа знімати санкції з Росії, а також підтверджує дію обмежень, накладених минулою адміністрацією.

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