Лідер ХСС назвав Шредера "російським найманцем"

Неділя, 20 серпня 2017, 16:41

Генсек баварської партії ХСС Андреас Шоєр розкритикував висунення Ґергарда Шредера на посаду незалежного директора російської компанії "Роснефть", яка знаходиться під дією європейських санкцій

Як пише Bild, Шоєр вважає, що екс-канцлер ФРН змішує приватні інтереси з політикою.

"Колишній канцлер Шредер робить із себе російського найманця. Його залученість у справи компанії "Роснефть" неприємно попахує, тут змішуються приватні економічні інтереси з політикою", - заявив Шоєр.

Сам екс-канцлер заявив, що буде претендувати на цю посаду. "Я балотуватимусь, незважаючи на усю критику, яку я вважаю несправедливою", - заявив Шредер в інтерв'ю швейцарській газеті Blick. Свою заробітну плату незалежного директора в разі затвердження на посаді він оцінює приблизно у 350 тисяч доларів США (298 тисяч євро).

Нинішній лідер німецьких есдеків Мартін Шульц теж виступив проти цього кроку – як очікується, таке призначення додатково зменшує шанси СДРГ на перемогу у парламентських виборах.

Детальніше про цю ситуацію можна почитати у статті "Два друга Путіна в Німеччині: скандали, здатні змінити передвиборчі розклади".