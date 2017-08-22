Знайти
АКТУАЛЬНО

Виконавця теракту у Барселоні убито

Кількість жертв терактів в Іспанії зросла до 15

У Марселі авто протаранило дві автобусні зупинки: загинула жінка

США відповіли на контрсанкції: призупиняють видачу більшості віз в Росії

Внаслідок землетрусу на італійському острові Іск’я загинули дві жінки

Сербія відкликала всіх своїх дипломатів з Македонії

Єлизавета II не зречеться престолу на користь принца Чарльза - ЗМІ






В ООН заявили про перехоплення відправлених з КНДР до Сирії вантажів

Вівторок, 22 серпня 2017, 08:26
Версія для друку Коментарі

За останні півроку були перехоплені два вантажі, надіслані Північною Кореєю в Центр наукових досліджень та розробок Сирії (SSRC).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на конфіденційну доповідь ООН щодо порушення санкцій відносно КНДР. Інформація про місце і час перехоплення не уточнюється.

"Експерти ООН розслідують повідомлення про заборонену співпрацю між КНДР і Сирією у сфері розробки хімзброї, балістичних ракет і конвенційного озброєння" - йдеться у доповіді.

"Дві країни-члени перехопили вантажі, які прямували до Сирії. Ще одна держава-член поінформувала ООН, що в неї є обґрунтовані підстави вважати, що вантажі є частиною контракту між KOMID і Сирією" - йдеться у доповіді.

KOMID - Торговельна корпорація Кореї з розвитку гірничорудної промисловості, що з 2009 року перебуває під санкціями ООН.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
08:48
Трамп розповів про нову стратегію щодо Афганістану
08:26
В ООН заявили про перехоплення відправлених з КНДР до Сирії вантажів
08:06
фото
Внаслідок землетрусу на італійському острові Іск’я загинули дві жінки
19:54
ВМС США проведуть перевірку після чергового зіткнення есмінця
19:05
оновлено
Виконавця теракту у Барселоні убито
18:35
Німецькі ультраправі закликали закрити середземноморський маршрут для біженців
17:52
оновлено
Поліція затримала виконавця теракту в Барселоні - ЗМІ
17:19
фото
Кораблі 4 країн шукають матросів есмінця США, який зіткнувся з танкером
17:02
Уряд Британії опублікував нові документи стосовно Brexit
16:37
фото
Винищувачі Канади прибули до Румунії для участі в повітряній місії НАТО
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Оксана Бедратенко, Українська служба "Голосу Америки"

Побороти Кремль у Вашингтоні: хто лобіює інтереси України в США

Інтереси України у США представляє лобістська фірма Barbour Griffits & Rogers. За офіційними даними, їхні витрати на просування українських інтересів склали $300 тис. за першу половину 2017 року – порівняно невелика сума для вашингтонських лобістів.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Два теракти та вибух будинку: що відомо про хвилю "лоукост-терору" на іспанських курортах

Іспанські ЗМІ вже вигадали нову та влучну назву: лоукост-терор. Адже тепер не потрібно переправляти до ЄС зброю та зберігати її, ризикуючи потрапити до рук поліції. Знаряддям масового вбивства може стати автомобіль, орендований за кількасот євро...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  