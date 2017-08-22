В ООН заявили про перехоплення відправлених з КНДР до Сирії вантажів

Вівторок, 22 серпня 2017, 08:26

За останні півроку були перехоплені два вантажі, надіслані Північною Кореєю в Центр наукових досліджень та розробок Сирії (SSRC).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на конфіденційну доповідь ООН щодо порушення санкцій відносно КНДР. Інформація про місце і час перехоплення не уточнюється.

"Експерти ООН розслідують повідомлення про заборонену співпрацю між КНДР і Сирією у сфері розробки хімзброї, балістичних ракет і конвенційного озброєння" - йдеться у доповіді.

"Дві країни-члени перехопили вантажі, які прямували до Сирії. Ще одна держава-член поінформувала ООН, що в неї є обґрунтовані підстави вважати, що вантажі є частиною контракту між KOMID і Сирією" - йдеться у доповіді.

KOMID - Торговельна корпорація Кореї з розвитку гірничорудної промисловості, що з 2009 року перебуває під санкціями ООН.