Теракти в Іспанії: авто терористів зафіксували за перевищення швидкості в Парижі

Вівторок, 22 серпня 2017, 11:32

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб підтвердив інформацію про те, що автомобіль Audi A3, що використовувався нападниками в іспанському Камбрільсі, перед цим зафіксували у Франції.

Про це повідомляє The Associated Press.

За словами міністра, автомобіль сфотографувала дорожня камера в Паризькому регіоні через те, що він перевищив швидкість. Коломб не назвав дату і конкретне місце, де радар зробив знімок.

Він повідомив, що "ця група прибула до Парижа, але це був швидкий приїзд і від'їзд".

Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що машина проїхала через Паризький регіон приблизно за тиждень до атак в Барселоні та Камбрільсі. Є також інформація, що авто бачили на південь від французької столиці.

Коломб заявив, що французькі та іспанські служби співпрацюють у цій справі, але французи "не знали про терористичну групу, яка була виключно іспанською".

Нагадаємо, 21 серпня поліція Каталонії ліквідувала виконавця теракту у Барселоні під час спецоперації неподалік каталонської столиці.

Як відомо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.

Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".