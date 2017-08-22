Знайти
АКТУАЛЬНО

В Іспанії почався суд над підозрюваними в причетності до терактів у Каталонії

Внаслідок землетрусу на італійському острові Іск’я загинули дві жінки

Виконавця теракту у Барселоні убито

Кількість жертв терактів в Іспанії зросла до 15

Новий посол РФ у США відповідав за виправдання агресії проти України

У Марселі авто протаранило дві автобусні зупинки: загинула жінка

США відповіли на контрсанкції: призупиняють видачу більшості віз в Росії






Теракти в Іспанії: авто терористів зафіксували за перевищення швидкості в Парижі

Вівторок, 22 серпня 2017, 11:32
Версія для друку Коментарі

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб підтвердив інформацію про те, що автомобіль Audi A3, що використовувався нападниками в іспанському Камбрільсі, перед цим зафіксували у Франції.

Про це повідомляє The Associated Press.

За словами міністра, автомобіль сфотографувала дорожня камера в Паризькому регіоні через те, що він перевищив швидкість. Коломб не назвав дату і конкретне місце, де радар зробив знімок.

Він повідомив, що "ця група прибула до Парижа, але це був швидкий приїзд і від'їзд".

Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що машина проїхала через Паризький регіон приблизно за тиждень до атак в Барселоні та Камбрільсі. Є також інформація, що авто бачили на південь від французької столиці.

Коломб заявив, що французькі та іспанські служби співпрацюють у цій справі, але французи "не знали про терористичну групу, яка була виключно іспанською".

Нагадаємо, 21 серпня поліція Каталонії ліквідувала виконавця теракту у Барселоні під час спецоперації неподалік каталонської столиці.

Як відомо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих.

Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 15 осіб, понад 130 отримали поранення.

Детальніше про останні іспанських терактах можна почитати в статті "Два теракти і вибух будинку: що відомо про хвилю" лоукост-терору "на іспанських курортах".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:32
Теракти в Іспанії: авто терористів зафіксували за перевищення швидкості в Парижі
11:05
В Італії знайшли заражені фіпронілом яйця
10:43
Новий посол РФ у США відповідав за виправдання агресії проти України
10:18
Зіткнення есмінця США з танкером: 10 зниклих моряків досі не знайшли
10:01
Чехія хоче отримати статус спостерігача на зустрічах Єврогрупи
09:55
фото
В Іспанії почався суд над підозрюваними в причетності до терактів у Каталонії
09:37
Справа "Наутілуса": біля Копенгагена знайшли тіло жінки без рук, ніг і голови
09:34
Трамп схвалив відправку ще 4 тисяч військових до Афганістану – ЗМІ
08:59
США направили в Україну першу партію енергетичного вугілля
08:48
Трамп розповів про нову стратегію щодо Афганістану
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Генерал-посол Володимира Путіна: як підсанкційний дипломат очолив місію Росії в США

Новий посол Росії - кар'єрний дипломат, але не простий, а "військовий". Дипломат з генеральським званням, що саме по собі є доволі рідкісним явищем. Та для нас важливо те, що російський посол в США був причетний до агресії РФ проти України...

Оксана Бедратенко, Українська служба "Голосу Америки"

Побороти Кремль у Вашингтоні: хто лобіює інтереси України в США

Інтереси України у США представляє лобістська фірма Barbour Griffits & Rogers. За офіційними даними, їхні витрати на просування українських інтересів склали $300 тис. за першу половину 2017 року – порівняно невелика сума для вашингтонських лобістів.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  