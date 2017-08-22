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Винищувачі ВПС Данії супроводили російський бомбардувальник Ту-95

Вівторок, 22 серпня 2017, 12:07
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Винищувачі ВПС Данії супроводили російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 над Балтійським морем поблизу острова Борнхольм.

Відео польоту оприлюднили на сторінці данських ВПС у Facebook.

Повідомляється, що винищувачі F-16 перебували поряд з російським літаком, поки він знаходився у міжнародному повітряному просторі поблизу Данії, а потім повернулися на свою базу.

У повідомленні зазначається, що попри великі розміри, бомбардувальник Ту-95 є найшвидшим у світі літаком з гвинтовими двигунами.

Острів Борнхольм хоч і належить Данії, але територіально знаходиться ближче до Швеції.

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