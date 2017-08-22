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Страйк багажної служби в аеропорту Брюсселя призвів до затримки 200 рейсів

Вівторок, 22 серпня 2017, 15:11
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Через спонтанний страйк співробітників багажної служби компанії Swissport в брюссельському міжнародному аеропорту Завентем затримані дві сотні рейсів.

Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir.

"Страйк зачепив10 тисяч осіб та близько 200 рейсів", - розповіла офіційна представниця летовища Флоранс Мюлс.

 

За її словами, поки що в аеропорту не спостерігається хаос. Але затримки з рейсами особливо недоречні у зв’язку із завершенням сезону відпусток.  

Відзначається, що компанія Swissport обслуговує близько 60% багажних операцій летовища. Пасажири, які прибувають у Брюссель, не можуть отримати свій багаж. Ті, хто залишає бельгійську столицю, ризикують вилетіти без багажу.

Аеропорт заявляє, що робить усе можливе, щоб полегшити становище пасажирів, зважаючи на страйк. 

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