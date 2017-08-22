"Укрзалізниця": українці стали більше подорожувати до ЄС потягами

Вівторок, 22 серпня 2017, 16:37

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"Укрзалізниця" спостерігає стрімке зростання попиту на подорожі поїздами до країн Євросоюзу і зворотно.

Як повідомляє сайт "Укрзалізниці", за 7 місяців цього року з України до ЄС та у зворотному напрямку залізничним транспортом скористалися 138,5 тисяч пасажирів. Це у 8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас потік пасажирів до РФ та зворотно зменшується. В напрямку Україна – Росія – Україна залізничним транспортом подорожували близько 1,1 млн пасажирів. Це майже на 11 % менше, ніж торік.

Тенденція до збільшення попиту на залізничні перевезення з України до Європи і зворотно спостерігається упродовж останніх кількох років, тоді як упродовж останніх 5 років потік пасажирів до РФ зменшується, наголосили в "Укрзалізниці".

Із запровадженням безвізу з Євросоюзом "Укрзалізниця" активно розвиває ринок перевезень між Україною та державами-членами ЄС. Загалом з України поїзди та безпересадкові вагони сьогодні курсують до шести країн Євросоюзу.