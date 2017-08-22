Знайти
АКТУАЛЬНО

У Хорватії знову вирують пожежі, за підозрою у підпалі затримали підлітків

Каталонський терорист підтвердив у суді план підірвати собор Святого сімейства

Страйк багажної служби в аеропорту Брюсселя призвів до затримки 200 рейсів

Єврокомісар Ган закликав ЄС до нової політики щодо Туреччини

Новий посол РФ у США відповідав за виправдання агресії проти України

В Іспанії почався суд над підозрюваними в причетності до терактів у Каталонії

Внаслідок землетрусу на італійському острові Іск’я загинули дві жінки






"Укрзалізниця": українці стали більше подорожувати до ЄС потягами

Вівторок, 22 серпня 2017, 16:37
інфографіка
Версія для друку Коментарі

"Укрзалізниця" спостерігає стрімке зростання попиту на подорожі поїздами до країн Євросоюзу і зворотно.

Як повідомляє сайт "Укрзалізниці", за 7 місяців цього року з України до ЄС та у зворотному напрямку залізничним транспортом скористалися 138,5 тисяч пасажирів. Це у 8 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

Водночас потік пасажирів до РФ та зворотно зменшується. В напрямку Україна – Росія – Україна залізничним транспортом подорожували близько 1,1 млн пасажирів. Це майже на 11 % менше, ніж торік.

 

Тенденція до збільшення попиту на залізничні перевезення з України до Європи і зворотно спостерігається упродовж останніх кількох років, тоді як упродовж останніх 5 років потік пасажирів до РФ зменшується, наголосили в "Укрзалізниці".

Із запровадженням безвізу з Євросоюзом "Укрзалізниця" активно розвиває ринок перевезень між Україною та державами-членами ЄС. Загалом з України поїзди та безпересадкові вагони сьогодні курсують до шести країн Євросоюзу.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:46
фото
Грузія третю добу бореться з пожежею в Боржомській ущелині, просить допомогти ЄС
17:21
фото
У Хорватії знову вирують пожежі, за підозрою у підпалі затримали підлітків
17:13
Каталонський терорист підтвердив у суді план підірвати собор Святого сімейства
16:46
У Швейцарії туристи потрапили під каменепад, 6 постраждалих
16:37
інфографіка
"Укрзалізниця": українці стали більше подорожувати до ЄС потягами
15:56
відео
В Італії з-під уламків після землетрусу врятували трьох братів, серед них 7-місячне немовля
15:38
фото
Німецька поліція конфіскувала тисячі пігулок екстазі у формі голови Трампа
15:11
фото
Страйк багажної служби в аеропорту Брюсселя призвів до затримки 200 рейсів
14:57
Останки тіл моряків есмінця США знайшли в пошкодженій частині корабля
14:43
У Фінляндії двоє чоловіків напали з ножем на біженця
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Генерал-посол Володимира Путіна: як підсанкційний дипломат очолив місію Росії в США

Новий посол Росії - кар'єрний дипломат, але не простий, а "військовий". Дипломат з генеральським званням, що саме по собі є доволі рідкісним явищем. Та для нас важливо те, що російський посол в США був причетний до агресії РФ проти України...

Оксана Бедратенко, Українська служба "Голосу Америки"

Побороти Кремль у Вашингтоні: хто лобіює інтереси України в США

Інтереси України у США представляє лобістська фірма Barbour Griffits & Rogers. За офіційними даними, їхні витрати на просування українських інтересів склали $300 тис. за першу половину 2017 року – порівняно невелика сума для вашингтонських лобістів.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  