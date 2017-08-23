Командувача ВМС США звільнять після інциденту з есмінцем – ЗМІ

Середа, 23 серпня 2017, 07:59

Віце-адмірал ВМС США Джозеф Окойн буде звільнений з посади через чотири зіткнення американських кораблів з іншими суднами, які відбулися останнім часом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, Окойн буде звільнений у середу у зв'язку з втратою довіри.

Офіційних коментарів представника ВМС США поки не надходило.

Як повідомлялося, водолази знайшли в затоплених відсіках есмінця "John S McCain", який зіткнувся з танкером, останки тіл американських моряків.

Нагадаємо, ракетний есмінець ВМС США "John S. McCain", що рухався на схід від Малаккської протоки і Сінгапуру, зіткнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який йшов під прапором Ліберії.