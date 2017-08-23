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Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво боєголовок і ракетних двигунів

Середа, 23 серпня 2017, 08:54
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Північнокорейський лідер Кім Чен Ен наказав збільшити випуск ракетних двигунів твердого палива та ракетних боєголовок.

Про це він заявив під час візиту до інституту хімічних матеріалів, повідомляє офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

"Він доручив інституту виробляти більше твердопаливних ракетних двигунів та ракетних боєголовок шляхом використання високоточних станків та вуглецевих і змішаних матеріалів" - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про візит Кім Чен Ина до інституту з’явилося невдовзі після того як держсекретар США Рекс Тіллерсон зазначив, що в КНДР продемонстрували стриманість у своїх діях після прийняття останньої резолюції ООН про санкції.

Нагадаємо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

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