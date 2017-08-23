Смерть на "Наутілусі": обезголовлене тіло належить зниклій журналістці

Середа, 23 серпня 2017, 09:12

Тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене в понеділок поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль.

Про це заявила поліція Копенгагена у Twitter.

"ДНК знайденого тіла збігаються із ДНК Кім Валль", - повідомили в поліції, відмовившись розкривати подробиці.

Dna match mellem torso og Kim Wall. Ikke yderligere #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 23 серпня 2017 р.

У середу данська поліція має дати пояснення на спеціальній прес-конференції.

Напередодні представник слідчої групи заявив, що тіло навмисне понівечили, повідомляє The Local. Він також повідомив, що тіло має явні ознаки того, що перебувало у воді протягом деякого часу.

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Медсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

Медсена підозрювали у ненавмисному вбивстві жінки і зараз він знаходиться під вартою. Усі звинувачення він відкидав і стверджував, що висадив журналістку за день до затоплення човна на березі острова Рефсгалеєн - колишньої промзони у гавані Копенгагена.

Однак пізніше він заявив, що Кім Валль померла на борту внаслідок нещасного випадку і він поховав її в морі.

Медсен - відомий данський винахідник, він сам сконструював "Наутілус". Шведська журналістка мала написати про нього великий матеріал.