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Безвізом з ЄС скористалися вже 200 тисяч громадян України

Середа, 23 серпня 2017, 12:35
Версія для друку Коментарі

200 тисяч українців скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом від початку його дії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацією відомства, більше 76 тисяч громадян використовували для подорожей авіаційний транспорт, а решта прямували через автомобільні чи залізничні пункти пропуску.

В рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше громадян України слідували через кордон з Польщею та Угорщиною – 90 тисяч осіб.

Всього з початку безвізу зафіксовано 57 відмов у перетині кордону, переважна більшість з яких через не підтвердження мети поїздки та порушення європейського міграційного законодавства під час попередніх поїздок.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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