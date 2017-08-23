Посольство США привітало Україну з Днем незалежності піснею

Середа, 23 серпня 2017, 15:38

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Співробітники посольства США в Україні привітали українців з Днем незалежності піснею.

Вітальний відеоролик викладено на сторінках посольства у Twitter, Facebook та Youtube.

"Від імені американського народу Посол Марі Йованович та співробітники посольства США в Україні зичать українцям щасливого Дня Незалежності", - повідомляє у соцмережі посольство.

На відео співробітники посольства у вишиванках та з українськими прапорами виконують пісню рок-гурту "Нумер 482" "Добрий ранок, Україно!", яка грає на тлі.

Наприкінці ролику посол Марі Йованович звернулась із привітанням українською. "Найкращі вітання від американських друзів. Миру вам і процвітання", - зауважила вона.