Посольство США привітало Україну з Днем незалежності піснею

Співробітники посольства США в Україні привітали українців з Днем незалежності піснею.
Вітальний відеоролик викладено на сторінках посольства у Twitter, Facebook та Youtube.
"Від імені американського народу Посол Марі Йованович та співробітники посольства США в Україні зичать українцям щасливого Дня Незалежності", - повідомляє у соцмережі посольство.
На відео співробітники посольства у вишиванках та з українськими прапорами виконують пісню рок-гурту "Нумер 482" "Добрий ранок, Україно!", яка грає на тлі.
Наприкінці ролику посол Марі Йованович звернулась із привітанням українською. "Найкращі вітання від американських друзів. Миру вам і процвітання", - зауважила вона.