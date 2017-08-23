В Німеччині перекинувся автобус з заробітчанами, постраждали 44 людини

В Німеччині в районі міста Оснабрюк перевернувся пасажирський автобус, внаслідок аварії потерпіли 44 людини.
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
За даними поліції, шестеро людей отримали важкі поранення. 28 осіб госпіталізували, чотирьох з них в лікарню доставили гелікоптером.
Загалом в автобусі перебували 50 осіб - в основному румунські жінки, які працювали на зборах врожаю.
#Bus-Unfall in Bohmte, NDS: 44 Insassen verletzt, davon 6 schwer. Wohl v.a. #Erdbeer-Pflückerinnen aus Rumänien. @Polizei_OS @lkosnabrueck pic.twitter.com/bcgQqZepoY— NDR Reporter (@NDRreporter) 23 серпня 2017 р.
За попередньою інформацією, водій втратив контроль над керуванням через технічну несправність. Ймовірно, в автобуса відмовили гальма.