Знайти
АКТУАЛЬНО

Посольство США привітало Україну з Днем незалежності піснею

Молдова попросила Генасамблею ООН розглянути виведення військ РФ з Придністров’я

Безвізом з ЄС скористалися вже 200 тисяч громадян України

Смерть на "Наутілусі": обезголовлене тіло належить зниклій журналістці

Британія хоче вийти з-під юрисдикції Європейського суду після Brexit

Іспанський суд арештував двох з чотирьох підозрюваних у терактах в Каталонії

У Польщі відкрили справу проти екс-президента Леха Валенси






В Німеччині перекинувся автобус з заробітчанами, постраждали 44 людини

Середа, 23 серпня 2017, 17:21
відео
Версія для друку Коментарі

В Німеччині в районі міста Оснабрюк перевернувся пасажирський автобус, внаслідок аварії потерпіли 44 людини.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.  

За даними поліції, шестеро людей отримали важкі поранення. 28 осіб госпіталізували, чотирьох з них в лікарню доставили гелікоптером.

Загалом в автобусі перебували 50 осіб - в основному румунські жінки, які працювали на зборах врожаю.

За попередньою інформацією, водій втратив контроль над керуванням через технічну несправність. Ймовірно, в автобуса відмовили гальма.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:52
Україна очікує летальну зброю від країн-партнерів - Міноборони
17:40
відео
Love our Ukraine: до дня Незалежності Сосюра "заговорив" англійською в Британії
17:21
відео
В Німеччині перекинувся автобус з заробітчанами, постраждали 44 людини
17:20
Нідерландські фермери втратили 33 млн євро через "яєчний скандал"
17:07
Британія оприлюднила плани виходу з-під юрисдикції Європейського суду
16:33
Більшість українців підтримали б вступ до ЄС та НАТО - опитування
16:21
Сербія і Македонія погодились на діалог після дипломатичного скандалу
16:01
Фінська поліція затримала ще двох підозрюваних у нападі в Турку
15:42
Товарообіг між Україною та ФРН зріс до 3,2 млрд євро
15:38
відео
Посольство США привітало Україну з Днем незалежності піснею
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олександр Левченко, посол в Хорватії в 2010-2017 роках

Сепаратисти в поліції та вибори з окупантами: чи можливо повернути Донбас за хорватським сценарієм

Це не помилка – з’явився спеціальний орган для допомоги тим, хто не так давно підтримував сепаратистів!.. Україна колись також зможе швидко реінтегрувати тимчасово окуповані території Донбасу в мирний спосіб. І тоді хорватський досвід буде нам вкрай потрібний...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Генерал-посол Володимира Путіна: як підсанкційний дипломат очолив місію Росії в США

Новий посол Росії - кар'єрний дипломат, але не простий, а "військовий". Дипломат з генеральським званням, що саме по собі є доволі рідкісним явищем. Та для нас важливо те, що російський посол в США був причетний до агресії РФ проти України...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  