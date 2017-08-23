В Німеччині перекинувся автобус з заробітчанами, постраждали 44 людини

Це не помилка – з’явився спеціальний орган для допомоги тим, хто не так давно підтримував сепаратистів!.. Україна колись також зможе швидко реінтегрувати тимчасово окуповані території Донбасу в мирний спосіб. І тоді хорватський досвід буде нам вкрай потрібний...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Новий посол Росії - кар'єрний дипломат, але не простий, а "військовий". Дипломат з генеральським званням, що саме по собі є доволі рідкісним явищем. Та для нас важливо те, що російський посол в США був причетний до агресії РФ проти України...