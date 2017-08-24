За останні роки США надали Україні 750 млн доларів допомоги - Меттіс

Четвер, 24 серпня 2017, 15:01

Міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив, що загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 млн доларів.

Про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, повідомляє УНІАН.

"Перебуваючи тут, я роблю заяву, що ми маємо намір зміцнити відносини між нашими країнами. Я повинен був приїхати сюди, щоб краще зрозуміти ситуацію, за якої ваші солдати залишаються на лінії фронту. Це дозволяє мені краще поінформувати (адміністрацію президента Дональда Трампа – Ред.) після повернення та відстоювати те, що, на мою думку, вам потрібно", - заявив Меттіс.

При цьому він сказав, що у США нещодавно ухвалили рішення про надання Україні ще 175 млн доларів на закупівлю спорядження для військових, в тому числі спеціального легкого спорядження.

Таким чином, додав Меттіс, загалом за останні декілька років допомога США Україні вже становить близько 750 млн доларів.

Нагадаємо, на спільній прес-конференції в Києві Петро Порошенко та міністр оборони США Джеймс Меттіс уникли відповіді на запитання про домовленості щодо постачання в Україну летальної зброї.