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"Яєчний скандал": на фермах у Нідерландах знайшли ще один заборонений інсектицид

Четвер, 24 серпня 2017, 16:08
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Міністр охорони здоров’я Нідерландів Едіт Схіпперс заявила про виявлення слідів ще одного забороненого інсектициду на нідерландських птахофабриках.

Про це повідомляє Euractiv.

У листі, надісланому парламенту Нідерландів, міністр заявила, що влада проводить розслідування на п’яти підприємствах, які були пов’язані з компанією ChickenFriend у 2016 та 2017 роках.

Підозрюють, що саме компанія ChickenFriend винна у потраплянні токсичного інсектициду фіпроніл у яйця, які були поставлені у 18 країн Європи та за її межами. Фіпроніл застосовують для знищення бліх у тварин, однак його заборонено використовувати для тварин, м’ясо яких їдять люди.  

Тепер нідерландські слідчі виявили у продуктах, конфіскованих із п’яти птахофабрик, сліди іншого інсектициду – амітразу. Амітраз є "помірно токсичною речовиною", наголошують у міністерстві. Він може призвести до пошкодження ЦНС та після споживання швидко розкладається в організмі.

Амітраз дозволено використовувати для свиней та великої рогатої худоби, але не для домашньої птиці.

Масштаби ризиків для здоров’я людей від цього інсектициду поки не зрозумілі, наголосила міністр. Досі амітраз не було виявлено в яйцях.

За останніми даними, 18 країн, включаючи особливий адміністративний район Гонконг, повідомили про заражені фіпронілом яйця.

Наприкінці липня влада Нідерландів закрила 138 птахофабрик після того, як у курячих яйцях виявили підвищений рівень фіпронілу

Як повідомлялося, що уряд Бельгії визнав, що в червні їм було відомо, що яйця з голландських птахоферм можуть бути заражені.

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