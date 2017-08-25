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Японія планує ввести додаткові санкції проти Північної Кореї

П'ятниця, 25 серпня 2017, 11:39
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Японія готується ввести додаткові санкції проти Північної Кореї через розробку країною ядерних програм.

Про це у п'ятницю заявив речник уряду Японії, повідомляє Reuters.

Йосіхіде Суга, головний секретар кабінету міністрів Японії, повідомив журналістам, що Японія заморозить активи ще шести компаній та двох осіб, пов'язаних з Північною Кореєю.

Нагадаємо, на початку серпня 2017 року Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї.

Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає 3 мільярди доларів у рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету.

Як відомо, нещодавно Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону імпорту вугілля, залізної руди, свинцевих концентратів та руди, свинцю та морепродуктів з Північної Кореї.

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