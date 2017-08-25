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Посол Росії в Боснії і Герцеговині застеріг щодо вступу країни в НАТО

П'ятниця, 25 серпня 2017, 13:04
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Посол Росії в Боснії та Герцеговині Петро Іванцов застеріг щодо вступу країни в НАТО, заявивши, що ігнорування волі населення Республіки Сербської суперечить принципам Дейтонської мирної угоди.

Про це повідомляє Vijesti.ba.

За словами Іванцова, більшість населення Республіки Сербської проти вступу БіГ до НАТО, а тому, ігнорування волі одного з трьох основних народів суперечить принципам Дейтонської мирної угоди.

Він зазначив, що в суспільстві Боснії і Герцеговини виник очевидний серйозний розрив щодо вступу до НАТО.

"Більшість населення Республіки Сербської виступає проти членства в цьому військовому альянсі, чиї цілі й завдання на сучасному етапі є зовсім непростими, але для багатьох людей вони не ясні. Це не сприяє довірі сербського народу до Альянсу або його ролі в конфлікті 1990-х років у БіГ та Косово та Метохії", - заявив він.

Нагадаємо, президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив про плани збудувати на її територію російську базу, ціллю якої буде допомога у випадку стихійних лих.

Зазначимо, що Дейтонські угоди, підписані з ініціативи Англії та США між учасниками громадянської війни в Боснії та Герцеговині у листопаді 1995 року, передбачають врегулювання конфліктів у цьому регіоні. Згідно з Дейтонськими угодами, Боснія і Герцеговина залишається єдиною державою.

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