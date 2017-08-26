Німеччина витратила 21 млрд євро на військові місії за кордоном

Німеччина з 1992 року витратила майже 21 млрд євро на військові місії за кордоном.
Про це йдеться у відповіді міністерства оборони країни на запит Лівої партії, повідомляє Deutsche Welle.
З 1991 року в 52 зарубіжних місіях бундесверу взяли участь близько 410 тисяч солдатів і офіцерів, повідомили в міністерстві.
Всього за цей час загинули 108 німецьких військовослужбовців.
Нагадаємо, наприкінці липня німецький бойовий вертоліт Tiger з двома льотчиками на борту розбився з невідомих причин за 70 кілометрів на північний схід від міста Гао на сході Малі, пілоти загинули.
У січні німецький Бундестаг вирішив продовжити німецьку місію в Малі. Згідно з нею, у місії можуть брати участь до тисячі німецьких солдатів.