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Німеччина витратила 21 млрд євро на військові місії за кордоном

Субота, 26 серпня 2017, 11:25
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Німеччина з 1992 року витратила майже 21 млрд євро на військові місії за кордоном.

Про це йдеться у відповіді міністерства оборони країни на запит Лівої партії, повідомляє Deutsche Welle.

З 1991 року в 52 зарубіжних місіях бундесверу взяли участь близько 410 тисяч солдатів і офіцерів, повідомили в міністерстві.

Всього за цей час загинули 108 німецьких військовослужбовців.

Нагадаємо, наприкінці липня німецький бойовий вертоліт Tiger з двома льотчиками на борту розбився з невідомих причин за 70 кілометрів на північний схід від міста Гао на сході Малі, пілоти загинули.

У січні німецький Бундестаг вирішив продовжити німецьку місію в Малі. Згідно з нею, у місії можуть брати участь до тисячі німецьких солдатів. 

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