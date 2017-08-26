Знайти
АКТУАЛЬНО

НАТО критикує РФ за обмеження доступу спостерігачів до навчань "Захід-2017"

Напад у центрі Брюсселя: поранені двоє військових, зловмисник загинув

Угорщина відкликає посла з Нідерландів через критику уряду Орбана

Макрон заявив, що Польща на шляху самоізоляції в Європі

Румунія готова до чергових протестів через суперечливу судову реформу

Поліція Рима водометами розігнала понад 100 мігрантів-сквотерів

"Яєчний скандал": на фермах у Нідерландах знайшли ще один заборонений інсектицид






НАТО критикує РФ за обмеження доступу спостерігачів до навчань "Захід-2017"

Субота, 26 серпня 2017, 13:02
Версія для друку Коментарі

Росія перешкоджає належному міжнародному спостереженню за масштабними військовими навчаннями біля польського кордону.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми закликаємо Росію повною мірою виконувати міжнародні зобов’язання. Це важливо тому, що зі збільшенням військової активності біля наших кордонів ми потребуємо більшої прозорості, передбачуваності і звісно ж потребуємо запобігання інцидентам, а якщо вони вже трапилися, то запобігання їх виходу з під контролю" - заявив генсек НАТО.

У вересні Росія надішле війська у Білорусь для проведення навчань "Захід-2017", надавши лише двом спостерігачам НАТО обмежений доступ. У НАТО це називають порушенням міжнародних угод.

Віденський документ передбачає участь сторін у спостереженні за військовими навчаннями одна одної. Зазвичай НАТО запрошує російських спостерігачів на свої навчання, надаючи їм право спостерігати протягом кількох тижнів. У випадку навчань "Захід"  Росія запросила спостерігачів лише у так званий "день відвідувача", Білорусь у свою чергу дозволила п’ять "днів відвідувача", однак пересування спостерігачів у ці дні буде обмежене.

"Нинішня Росія пропонує менший доступ і прозорість ніж Радянський союз в останні роки холодної війни" - сказав Ян Лессер, директор брюссельського офісу "Фонду Маршалла".

Як відомо, російсько-білоруські навчання "Захід 2017" відбудуться 14-20 вересня цього року.

Посол Сполучених Штатів в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший заявив, що в кожній балтійській країні буде розміщено по роті у період російських навчань "Захід".

Окрім того, під час навчань Білорусі і Росії "Захід-2017" США подвоять число винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:37
Brexit: Меркель попередила Британію про необхідність сплати за зобов'язаннями
14:59
Глава МЗС Німеччини: ми перебуваємо в стані "холодної війни 2.0"
14:30
Спецпрокурор США хоче допитати керівників фірм, що працювали на Манафорта
13:38
Трамп офіційно заборонив трансгендерам служити у війську
13:15
У Фінляндії звільнили одного з підозрюваних у причетності до теракту в Турку
13:02
НАТО критикує РФ за обмеження доступу спостерігачів до навчань "Захід-2017"
12:22
Німеччина витратить на вибори до Бундестагу понад 90 млн євро
12:06
Ще один радник Трампа подав у відставку
11:46
У Бельгії розповіли подробиці нападу на військових в Брюсселі
11:25
Німеччина витратила 21 млрд євро на військові місії за кордоном
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ірина Івашкина, NewsMaker

Як зупинити боротьбу з корупцією: румунський рецепт "поховання НАБУ"

Запропоновані нинішнім урядом поправки - "фатальні для юстиції та країни" і порушують зобов'язання Румунії перед ЄС. Депутат Крістіан Гіня висловився ще жорсткіше: "Якби у Румунії були закони, запропоновані нині, нас би ніколи не взяли до Євросоюзу"... (рос)

Олександр Левченко, посол в Хорватії в 2010-2017 роках

Сепаратисти в поліції та вибори з окупантами: чи можливо повернути Донбас за хорватським сценарієм

Це не помилка – з’явився спеціальний орган для допомоги тим, хто не так давно підтримував сепаратистів!.. Україна колись також зможе швидко реінтегрувати тимчасово окуповані території Донбасу в мирний спосіб. І тоді хорватський досвід буде нам вкрай потрібний...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  