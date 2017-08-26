НАТО критикує РФ за обмеження доступу спостерігачів до навчань "Захід-2017"

Субота, 26 серпня 2017, 13:02

Росія перешкоджає належному міжнародному спостереженню за масштабними військовими навчаннями біля польського кордону.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми закликаємо Росію повною мірою виконувати міжнародні зобов’язання. Це важливо тому, що зі збільшенням військової активності біля наших кордонів ми потребуємо більшої прозорості, передбачуваності і звісно ж потребуємо запобігання інцидентам, а якщо вони вже трапилися, то запобігання їх виходу з під контролю" - заявив генсек НАТО.

У вересні Росія надішле війська у Білорусь для проведення навчань "Захід-2017", надавши лише двом спостерігачам НАТО обмежений доступ. У НАТО це називають порушенням міжнародних угод.

Віденський документ передбачає участь сторін у спостереженні за військовими навчаннями одна одної. Зазвичай НАТО запрошує російських спостерігачів на свої навчання, надаючи їм право спостерігати протягом кількох тижнів. У випадку навчань "Захід" Росія запросила спостерігачів лише у так званий "день відвідувача", Білорусь у свою чергу дозволила п’ять "днів відвідувача", однак пересування спостерігачів у ці дні буде обмежене.

"Нинішня Росія пропонує менший доступ і прозорість ніж Радянський союз в останні роки холодної війни" - сказав Ян Лессер, директор брюссельського офісу "Фонду Маршалла".

Як відомо, російсько-білоруські навчання "Захід 2017" відбудуться 14-20 вересня цього року.

Посол Сполучених Штатів в Естонії Джеймс Мелвілл-молодший заявив, що в кожній балтійській країні буде розміщено по роті у період російських навчань "Захід".

Окрім того, під час навчань Білорусі і Росії "Захід-2017" США подвоять число винищувачів місії повітряної поліції НАТО в Литві.